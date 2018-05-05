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В Пермском крае мужчина и женщина были ранены в грудь после ссоры
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В Пермском крае мужчина и женщина были ранены в грудь после ссоры 

АиФ Пермь 40 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Мужчина из Кунгура и женщина из Соликамска получили тяжёлые ранения во время застолий. Обоих с ранениями в грудь отвезли в больницу.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, первый случай произошёл в Кунгуре. Поздно вечером в больницу привезли 46-летнего мужчину с тяжёлым ножевым ранением. Сотрудники полиции выяснили, что он серьёзно пострадал во время застолья, когда выпивал со своим 32-летним другом. Между приятелями возникла ссора, и младший мужчина ударил ножом в грудь старшего. Подозреваемого в нападении нашли и задержали.
Похожее преступление произошло в Соликамске. 48-летний мужчина и его 46-летняя сожительница выпивали. Между ними начался конфликт, и гражданский муж ужарил ножом в грудь жену. Женщину отвезли больницу. Её сожителя поместили в ИВС. Возбуждено уголовное дело.
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