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Прокуратура Бразилии попросила продлить расследование дела Темера
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Прокуратура Бразилии попросила продлить расследование дела Темера 

Российская Газета 18 минут назад
Фото: Российская Газета
Генеральная прокуратура Бразилии попросила увеличить на 60 дней срок расследования дела президента республики Мишела Темера. Об этом сообщает ТАСС.
Федеральный верховный суд попросил Генеральную прокуратуру представить свое заключение по поводу продления расследования по запросу полиции.
Расследование касается президентского указа, который упростил нормы управления портами страны. Следователи подозревают, что глава государства замешан в коррупции.
Полиция города Сан-Паулу ранее допросила дочь президента Бразилии Маристелу Темер. По версии следствия, Маристела была участницей схемы по отмыванию денег, главным бенефициаром которой является ее отец.
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