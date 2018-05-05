Ещё
Главе чеченского «Мемориала» Оюбу Титиеву предъявили окончательное обвинение в хранении наркотиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главе чеченского «Мемориала» Оюбу Титиеву предъявили окончательное обвинение в хранении наркотиков 

Newsru.com 52 минуты назад
Фото: Newsru.com
Главе грозненского регионального отделения правозащитной организации "Мемориал"
Оюбу Титиеву, арестованному в столице Чечни по обвинению в незаконном обороте наркотиков, предъявили обвинение в окончательной редакции.
Как сообщает
"Мемориал", следственные действия в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических веществ в крупном размере), по которому Титиеву грозит до трех лет лишения свободы, окончены. По информации организации, Титиев и его адвокаты начнут ознакомление с материалами дела в 11:00 во вторник, 8 мая.
По версии следствия, Титиев‏ не позднее 9 января приобрел не менее 207,84 грамма марихуаны и намеренно хранил ее в салоне автомобиля «без цели сбыта, для личного употребления». Таким образом, он совершил «тяжкое преступление против здоровья населения и общественной нравственности».
Титиев был  задержан
9 января неподалеку от Грозного. Местные силовики тогда заявляли, что в автомобиле правозащитника было найдено более 180 граммов марихуаны.
Сам Титиев настаивает на том, что наркотики ему подбросили полицейские. Следственный комитет РФ проводить проверку в связи с неправомерными действиями полицейских отказался.
Суд арестовал правозащитника на два месяца — до 9 марта. Затем срок был продлен еще на два месяца, до 9 мая. На прошлой неделе Старопромысловский суд Грозного вновь продлил арест правозащитника, на этот раз до 9 июня.
В январе Верховный суд Чечни рассмотрел жалобу Титиева и  признал
его арест законным.
Newsru.com: последние новости
Во Вьетнаме к пожизненному заключению приговорена россиянка Мария Дапирка, перевозившая в чемодане три кило кокаина Суд в третий раз вынес приговор "приморским партизанам", назначив им от 8 до 25 лет лишения свободы В Петербурге задержали первомайских демонстрантов с "разлагающимся" портретом Путина, иностранными и радужными флагами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое правительство: кто уйдет, кто останется176
Певица погибла во время отдыха34
В Twitter сообщили о смерти Аллы Пугачевой12
Переговоры Китая и США провалились121
Севастополец получил два года за пост в соцсети167
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение