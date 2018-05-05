Главе чеченского «Мемориала» Оюбу Титиеву предъявили окончательное обвинение в хранении наркотиков

Главе грозненского регионального отделения правозащитной организации "Мемориал"

Оюбу Титиеву, арестованному в столице Чечни по обвинению в незаконном обороте наркотиков, предъявили обвинение в окончательной редакции.

Как сообщает

"Мемориал", следственные действия в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических веществ в крупном размере), по которому Титиеву грозит до трех лет лишения свободы, окончены. По информации организации, Титиев и его адвокаты начнут ознакомление с материалами дела в 11:00 во вторник, 8 мая.

По версии следствия, Титиев‏ не позднее 9 января приобрел не менее 207,84 грамма марихуаны и намеренно хранил ее в салоне автомобиля «без цели сбыта, для личного употребления». Таким образом, он совершил «тяжкое преступление против здоровья населения и общественной нравственности».

Титиев был задержан

9 января неподалеку от Грозного. Местные силовики тогда заявляли, что в автомобиле правозащитника было найдено более 180 граммов марихуаны.

Сам Титиев настаивает на том, что наркотики ему подбросили полицейские. Следственный комитет РФ проводить проверку в связи с неправомерными действиями полицейских отказался.

Суд арестовал правозащитника на два месяца — до 9 марта. Затем срок был продлен еще на два месяца, до 9 мая. На прошлой неделе Старопромысловский суд Грозного вновь продлил арест правозащитника, на этот раз до 9 июня.

В январе Верховный суд Чечни рассмотрел жалобу Титиева и признал

его арест законным.