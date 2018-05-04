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Источник: неизвестные повредили памятник в Парке Победы в Новой Москве
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Источник: неизвестные повредили памятник в Парке Победы в Новой Москве 

RT на русском 1 час назад
Неизвестные повредили памятник в Парке Победы в селе Красная Пахра в Троицком и Новомосковском административных округах, полиция ведёт розыск злоумышленников.
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, 3 мая в полицию обратился замглавы администрации поселения Краснопахорское.
Отмечается, что неизвестные повредили солнечные часы в форме звезды, разрушив облицовочное мраморно-плиточное покрытие.
Сотрудники МВД проводят, а также устанавливают сумму причинённого ущерба. С места происшествия изъяты вещественные доказательства.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в повреждении памятника «Знак рубля» в Сыктывкаре предстанет перед судом.
В феврале издание «ВашГород.ру» писало, что в Новосибирске появился памятник гвоздю.
RT на русском: последние новости
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