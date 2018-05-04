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СК возбудил уголовное дело по факту падения людей с танка в Санкт‐Петербурге
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СК возбудил уголовное дело по факту падения людей с танка в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после наезда танка Т‐60 на трех человек, среди которых — двое детей. На технике катались все желающие в парке Санкт‐Петербурга. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Как уточняет следствие, в одном из парков Приморского района 29 апреля текущего года организаторы фестиваля «Боевая сталь» катали посетителей на копиях танков времен Великой Отечественной войны. В результате одной из таких поездок мужчина и двое детей не удержались на технике и упали — один из них оказался под гусеницей танка.
29 апреля произошло падение мужчины 1985 года рождения и двух несовершеннолетних 2003 и 2008 года рождения, которые получили травмы различной степени тяжести
— СК РФ.
По факту падения людей под танк было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Фестиваль танковой техники «Боевая сталь» где травмы получили три человека, проходил без согласования со стороны правительства Петербурга.
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