СК возбудил уголовное дело по факту падения людей с танка в Санкт‐Петербурге

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после наезда танка Т‐60 на трех человек, среди которых — двое детей. На технике катались все желающие в парке Санкт‐Петербурга. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Как уточняет следствие, в одном из парков Приморского района 29 апреля текущего года организаторы фестиваля «Боевая сталь» катали посетителей на копиях танков времен Великой Отечественной войны. В результате одной из таких поездок мужчина и двое детей не удержались на технике и упали — один из них оказался под гусеницей танка.

29 апреля произошло падение мужчины 1985 года рождения и двух несовершеннолетних 2003 и 2008 года рождения, которые получили травмы различной степени тяжести

— СК РФ.

По факту падения людей под танк было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.