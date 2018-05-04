Фермер из КБР пойдёт под суд за получение гранта по подложным документам

Уголовное дело в отношении фермера-афериста направлено в Нальчикский городской суд, сообщает прокуратура Кабардино-Балкарии

Следователям удалось установить, что мужчина возглавлял крестьянско-фермерское хозяйство, которое специализировалось на выращивании птицы.

В 2016-2017 годах, не имея оснований для получения гранта по программе поддержки начинающих фермеров, он предоставил в минсельхоз республики документы с подложными данными.

Комиссия приняла решение предоставить ему грант на один миллион рублей, деньги перечислили. Средства он потратил по своему усмотрению.