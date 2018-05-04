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Фермер из КБР пойдёт под суд за получение гранта по подложным документам
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Фермер из КБР пойдёт под суд за получение гранта по подложным документам 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Уголовное дело в отношении фермера-афериста направлено в Нальчикский городской суд, сообщает прокуратура Кабардино-Балкарии.
Следователям удалось установить, что мужчина возглавлял крестьянско-фермерское хозяйство, которое специализировалось на выращивании птицы.
В 2016-2017 годах, не имея оснований для получения гранта по программе поддержки начинающих фермеров, он предоставил в минсельхоз республики документы с подложными данными.
Комиссия приняла решение предоставить ему грант на один миллион рублей, деньги перечислили. Средства он потратил по своему усмотрению.
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