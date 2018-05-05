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В Москве неизвестные повредили памятник-солнечные часы
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В Москве неизвестные повредили памятник-солнечные часы 

Газета.Ru 15 минут назад
Московская полиция разыскивает неизвестных, повредивших памятник в селе Красная Пахра в ТиНАО, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что в полицию обратился замглавы администрации поселения Краснопахорское.
"Мужчина сообщил, что во время осмотра объектов монументального искусства работники администрации обнаружили, что в селе Красная Пахра в Парке Победы неизвестные повредили солнечные часы в форме звезды, а именно разрушили облицовочное мраморно-плиточное покрытие", — сказал он.
В МВД проводят проверку и устанавливают сумму ущерба.
Ранее в Сыктывкаре мужчина повредил памятник рублю.
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