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Китайская полиция вернула беглецов из РК
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Китайская полиция вернула беглецов из РК 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Пекин, 4 мая /Синьхуа/ — Пять подозреваемых были возвращены в Китай из Республики Корея /РК/ в рамках продолжения кампании по поимке скрывающихся подозреваемых в экономических преступлениях. Об этом сегодня сообщило Министерство общественной безопасности КНР.
Министерство сообщило, что подозреваемые в совершении экономических преступлений беглецы были возвращены из РК в Китай впервые, и назвало это успешным примером международного правоохранительного сотрудничества, добавив, что в рамках нынешней кампании «Охота на лис» осуществлена экстрадиция наибольшего числа беглецов.
Кампания «Охота на лис» нацелена на скрывающихся за рубежом подозреваемых в совершении экономических преступлений. —0—
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