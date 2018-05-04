Китайская полиция вернула беглецов из РК

Пекин, 4 мая / Синьхуа / — Пять подозреваемых были возвращены в Китай из Республики Корея /РК/ в рамках продолжения кампании по поимке скрывающихся подозреваемых в экономических преступлениях. Об этом сегодня сообщило Министерство общественной безопасности КНР.

Министерство сообщило, что подозреваемые в совершении экономических преступлений беглецы были возвращены из РК в Китай впервые, и назвало это успешным примером международного правоохранительного сотрудничества, добавив, что в рамках нынешней кампании «Охота на лис» осуществлена экстрадиция наибольшего числа беглецов.

Кампания «Охота на лис» нацелена на скрывающихся за рубежом подозреваемых в совершении экономических преступлений. —0—