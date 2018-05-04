В Подмосковье парень и девушка украли мангал и громкоговорители 

В подмосковном Красногорске полицейские задержали 27-летнего парня и 23-летнюю девушку, которые украли 5 громкоговорителей с крыши местного дома культуры в селе Петрово-Дальнее.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД, злоумышленники также стащили мангал с местного приусадебного участка. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.
В отношении преступников заведено уголовное дело о краже. Но пока их отпустили под подписку о невыезде.
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