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Житель Пензы решил успокоить приятеля и случайно скинул его с шестого этажа
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Житель Пензы решил успокоить приятеля и случайно скинул его с шестого этажа 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 4 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие в Пензе возбудило уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в гибели знакомого, которого он в ходе ссоры хотел успокоить, ударил в лицо, а тот, потеряв равновесие, выпал из окна шестого этажа, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
Инцидент произошел 2 мая во время застолья, когда 29-летний подозреваемый был в гостях у своего знакомого в квартире дома по улице Минской в Пензе, а через некоторое время к ним присоединился сосед и 31-летний потерпевший.
"По данным следствия, между подозреваемым и потерпевшим возник конфликт… В ходе ссоры мужчины оскорбляли друг друга нецензурными выражениями. Решив успокоить потерпевшего, сидевшего на подоконнике застекленного балкона, подозреваемый подошел к нему и нанес удар кулаком по лицу. Последний, потеряв равновесие, упал вниз с высоты шестого этажа", — говорится в сообщении.
Хозяин квартиры вызвал «скорую», но потерпевший от полученных при падении травм скончался в тот же день в больнице. Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Фигуранту дела грозит до двух лет лишения свободы.
"В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения жителю Пензы и избрании ему меры пресечения… Расследование уголовного дела продолжается", — отмечается в сообщении.
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