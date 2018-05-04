Пассажира рейса ОАЭ-Москва задержали за пьяный дебош на борту

Полицейские задержали нетрезвого пассажира рейса, прибывшего из Объединенных Арабских Эмиратов в столичный аэропорт «Домодедово». Мужчина нарушал общественный порядок на борту авиалайнера, сообщается на сайте МВД России.

"В дежурную часть ЛУ (линейное управление) МВД России в аэропорту «Домодедово» поступило сообщение о том, что на бору воздушного судна, следующего из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию, находится пассажир в состоянии алкогольного опьянения. По прибытии самолета в аэропорт, полицейские задержали правонарушителя", — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дебош устроил 35-летний житель Новосибирска. Он матерился, не реагировал на замечания пассажиров и членов экипажа. В отношении мужчины возбуждено уголовное о хулиганстве.