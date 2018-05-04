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В Москве 11 мая начнется суд по делу «лечивших» наркозависимых изоляцией
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В Москве 11 мая начнется суд по делу «лечивших» наркозависимых изоляцией 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Чертановский суд Москвы 11 мая приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о похищении граждан под видом оказания медпомощи при реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Ярмолик.
"Суд приступит к рассмотрению дела по существу 11 мая", — заявил он после прошедшего в пятницу предварительного слушания.
Следствие по делу было завершено в апреле 2018 года. По данным СК РФ, Александр Земляной, Андрей Маняхин, Константин Монич и Юрий Будюков обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 126 УК РФ (похищение человека) и 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).
По данным следствия, в 2015–2016 годах обвиняемые вступили в сговор для похищения и незаконного лишения свободы лиц, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, под видом оказания им медпомощи в реабилитационных центрах. Для этого они учредили благотворительный фонд социальной реабилитации зависимых от пагубных привычек «Восстановление».
Как заявляют следователи, родители наркозависимых обращались к сотрудникам фонда с просьбой провести лечение их совершеннолетних детей, полагая, что им будет оказана квалифицированная помощь. Однако, по информации следствия, фигуранты дела перевозили потерпевших в квартиры в Москве, где удерживали, не оказывая специализированной помощи.
Отмечается, что одного молодого человека в июне 2015 года перевезли на остров на озере Селигер в Тверской области. Впоследствии потерпевший смог скрыться от соучастников и вернуться домой. В 2017 году другой потерпевший, запертый в квартире в столице, смог написать записку с просьбой о помощи и бросил ее в окно. Соседи, прочитавшие записку, передали информацию в правоохранительные органы, после чего предполагаемых соучастников задержали.
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