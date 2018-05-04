В Москве 11 мая начнется суд по делу «лечивших» наркозависимых изоляцией

МОСКВА , 4 мая — РИА Новости . Чертановский суд Москвы 11 мая приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о похищении граждан под видом оказания медпомощи при реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Ярмолик.

"Суд приступит к рассмотрению дела по существу 11 мая", — заявил он после прошедшего в пятницу предварительного слушания.

Следствие по делу было завершено в апреле 2018 года. По данным СК РФ, Александр Земляной , Андрей Маняхин, Константин Монич и Юрий Будюков обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 126 УК РФ (похищение человека) и 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

По данным следствия, в 2015–2016 годах обвиняемые вступили в сговор для похищения и незаконного лишения свободы лиц, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, под видом оказания им медпомощи в реабилитационных центрах. Для этого они учредили благотворительный фонд социальной реабилитации зависимых от пагубных привычек «Восстановление».

Как заявляют следователи, родители наркозависимых обращались к сотрудникам фонда с просьбой провести лечение их совершеннолетних детей, полагая, что им будет оказана квалифицированная помощь. Однако, по информации следствия, фигуранты дела перевозили потерпевших в квартиры в Москве, где удерживали, не оказывая специализированной помощи.