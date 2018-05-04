В Воронеже оставивший записку серийный вор снова попал на скамью подсудимых

Евгений Кобелев оставил записку на месте преступления с текстом «хороший сейф». В Воронеже судят серийного вора, оставившего записку на месте преступления. Подсудимый — 36-летний Евгений Кобелев, можно сказать, мастер своего дела. Он специализировался на кражах в офисах — мужчина влезал туда через окно и бесшумно вскрывал сейфы. На счету у Евгения Кобелева — десятки подобных преступлений, он неоднократно сидел в тюрьме.

В ноябре прошлого года мужчина вышел на свободу. Буквально за месяц успел совершить 10 краж, правда, один из сейфов мужчине, несмотря на все усилия, так и не поддался. Тогда Евгений Кобелев решил оставить записку его владельцу с текстом «хороший сейф». Говорит, таких сейчас не делают. Это послание стало одной из ключевых улик в деле.