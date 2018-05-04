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Полицейские «Домодедово» задержали пьяного дебошира
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Полицейские «Домодедово» задержали пьяного дебошира 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники столичного аэропорта «Домодедово» сообщили о задержании пассажира, который нарушал общественный порядок пьяными выходками. Мужчина следовал рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию, отмечается на сайте МВД.
Полицейские произвели задержание 35-летнего жителя Новосибирска, который нарушал спокойствие других пассажиров громкими ругательствами, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.
Он проигнорировал просьбы правоохранителей предъявить им документы. Полицейские возбудили против него уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 213 УК РФ.
В конце апреля сообщалось о вынужденной посадке самолета, вылетевшего из Москвы во Владикавказ из-за курящего на борту пассажира. После приземления воздушного судна в Минеральных Водах полицейские задержали нарушителя.
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