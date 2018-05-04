Полицейские «Домодедово» задержали пьяного дебошира

Полицейские произвели задержание 35-летнего жителя Новосибирска , который нарушал спокойствие других пассажиров громкими ругательствами, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

Он проигнорировал просьбы правоохранителей предъявить им документы. Полицейские возбудили против него уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 213 УК РФ.