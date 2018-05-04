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В аэропорту «Домодедово» задержали пьяного дебошира
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В аэропорту «Домодедово» задержали пьяного дебошира 

РИАМО 1 час назад
Сотрудники полиции в аэропорту «Домодедово» задержали авиапассажира за нарушение общественного порядка на борту самолета, сообщается на сайте МВД РФ.
В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту «Домодедово» поступило сообщение о том, что на бору воздушного судна, следующего из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию, находится пассажир в состоянии алкогольного опьянения.
«По прибытии самолета в аэропорт, полицейские задержали правонарушителя», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что во время полета 35-летний житель города Новосибирска нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
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