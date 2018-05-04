В Ровенской области выстрелом в голову убит солдат-контрактник

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Около 05.15 пятницы, 4 мая начальник караула воинской части, услышав выстрел на посту склада хранения вооружения и боеприпасов, прибыл на пост вместе с резервной группой.

Он обнаружил караульного солдата с пулевым ранением головы без признаков жизни.

На место происшествия выехали прокурорско-следственные работники военной прокуратуры Ровенского гарнизона совместно со следственно-оперативной группой Ровенского отдела полиции главного управления Национальной полиции в Ровенской области и группой оперативного реагирования Ривненского зонального отделения военной службы правопорядка.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) осуществляется Ровенским отделом полиции, процессуальное руководство — военной прокуратурой Ровенского гарнизона. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Тело солдата направили для проведения экспертизы.