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В Ровенской области выстрелом в голову убит солдат-контрактник
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В Ровенской области выстрелом в голову убит солдат-контрактник 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.
Около 05.15 пятницы, 4 мая начальник караула воинской части, услышав выстрел на посту склада хранения вооружения и боеприпасов, прибыл на пост вместе с резервной группой.
Он обнаружил караульного солдата с пулевым ранением головы без признаков жизни.
На место происшествия выехали прокурорско-следственные работники военной прокуратуры Ровенского гарнизона совместно со следственно-оперативной группой Ровенского отдела полиции главного управления Национальной полиции в Ровенской области и группой оперативного реагирования Ривненского зонального отделения военной службы правопорядка.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) осуществляется Ровенским отделом полиции, процессуальное руководство — военной прокуратурой Ровенского гарнизона. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Тело солдата направили для проведения экспертизы.
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