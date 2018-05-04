В Пензе осуждены двое мужчин, насильно увезших ребенка в Оренбургскую область

ПЕНЗА , 4 мая. / ТАСС /. Мужчины 1981 и 1982 года рождения осуждены в Пензе за самоуправство с применением насилия — в ноябре прошлого года они силой отобрали у бабушки малолетнюю внучку и увезли ее в Оренбургскую область к матери ребенка. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

"Мужчины 1981 и 1982 года рождения признаны виновными по ч. 2 ст. 330 УК РФ — «Самоуправство, совершенное с применением насилия». Приговором суда им назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу", — отметили в пресс-службе.

Как установил суд, полуторагодовалая девочка проживала с отцом, поскольку ее мать ушла из семьи и долгое время не навещала дочь. В ноябре 2017 года женщина решила забрать ребенка себе и подговорила своего нового мужа помочь ей в этом. Последний согласился и привлек своего знакомого, которому заплатил за помощь ноутбуком и домашним кинотеатром.

"Утром 21 ноября 2017 года мужчины вместе с матерью ребенка приехали к дому, где девочка проживала с отцом и бабушкой. Убедившись, что отец ребенка ушел на работу, один из злоумышленников постучал в дверь квартиры и представился почтальоном, который принес заказное письмо. Когда бабушка ребенка открыла дверь, он толкнул ее, брызнул в лицо газовым баллончиком и выхватил девочку, которую она держала на руках", — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР

Второй злоумышленник распылил содержимое газового баллончика в лицо соседу потерпевшей, который попытался помешать преступникам.

Впоследствии соучастники, согласно ранее выработанному плану, увезли девочку вместе с ее матерью в Оренбургскую область, где они и были обнаружены правоохранительными органами

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, мать ребенка к уголовной ответственности не привлекалась.