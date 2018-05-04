Двое участников похищения годовалого ребенка отделались условными сроками

Ранее СК сообщил, что 21 ноября 2017 года годовалую девочку похитили в Пензе из дома, где она жила с отцом и бабушкой. По данным следствия, неизвестный под предлогом передать телеграмму постучался в дом к бабушке. Пожилая женщина открыла ему дверь, держа на руках внучку. В это время мужчина брызнул ей в глаза газом из баллончика, отобрал ребенка и скрылся на одной машине с матерью ребенка. Спустя два дня девочку нашли под Оренбургом и вернули в Пензу.

Следствием установлено, что мать ребенка, которая практически с рождения не проживала с ней и не навещала ее, попросила своего нового 36-летнего мужа помочь забрать ребенка, а уже он вместе со своим 35-летним знакомым выкрал девочку. При этом знакомый, по данным СК, получил за участие в похищении ноутбук и домашний кинотеатр.

Обоих мужчин обвинили по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего», им грозило до 12 лет лишения свободы. Однако в суде дело переквалифицировали на менее тяжкую статью УК РФ «Самоуправство с применением насилия», санкции которой предусматривают до пяти лет заключения.

"Собранные следственным отделом… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двоим мужчинам по части 2 статьи 330 УК РФ «Самоуправство, совершенное с применением насилия»… Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год", — говорится в сообщении.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В СК ранее уточнили, что после инцидента девочка продолжила жить с отцом и бабушкой, а мать ребенка была лишена родительских прав. Фигуранты дела на период следствия находились под стражей.