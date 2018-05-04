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Главбух ТСЖ «Дельта» в Оренбурге возместит причиненный ущерб
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Главбух ТСЖ «Дельта» в Оренбурге возместит причиненный ущерб 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В Ленинском районном суде вынесли приговор бывшему главбуху ТСЖ «Дельта», обвиненной ранее в растрате.
По версии следствия, она выписывала фиктивные платежные поручения на оказание различных услуг. При этом, как неоднократно заявляли жильцы, в подъездах домов годами не проводился необходимый ремонт. Несколько раз они выходили на локальные протестные акции.
Суд признал женщину виновной. Она проведет 2,5 года в колонии-поселении и возместит причиненный ущерб — всего около 3 млн рублей. Ее имущество арестовано.
Решение суда не вступило в силу.
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