Главбух ТСЖ «Дельта» в Оренбурге возместит причиненный ущерб

В Ленинском районном суде вынесли приговор бывшему главбуху ТСЖ «Дельта», обвиненной ранее в растрате.

По версии следствия, она выписывала фиктивные платежные поручения на оказание различных услуг. При этом, как неоднократно заявляли жильцы, в подъездах домов годами не проводился необходимый ремонт. Несколько раз они выходили на локальные протестные акции.

Суд признал женщину виновной. Она проведет 2,5 года в колонии-поселении и возместит причиненный ущерб — всего около 3 млн рублей. Ее имущество арестовано.

Решение суда не вступило в силу.