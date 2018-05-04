Жителя Кагальницкого района задержали за хранение боеприпасов

После осмотра частного сектора в Кагальницком районе полицейские задержали 57-летнего местного жителя, у которого нашли патроны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

— В ходе осмотра места жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли более тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра. В результате было установлено, что боеприпасы пригодны для производства выстрелов, — говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.