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Жителя Кагальницкого района задержали за хранение боеприпасов
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Жителя Кагальницкого района задержали за хранение боеприпасов 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
После осмотра частного сектора в Кагальницком районе полицейские задержали 57-летнего местного жителя, у которого нашли патроны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.
— В ходе осмотра места жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли более тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра. В результате было установлено, что боеприпасы пригодны для производства выстрелов, — говорится в сообщении ведомства.
По данным полиции, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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