Ущерб — 33 миллиона рублей: экс-глава донского сельского поселения пойдет под суд за махинации с землей

Следователи отела по расследованию особо важных дел направили в суд 30 томов уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы Щепкинского сельского поселения Аксайского района и его подельников. По версии следствия, чиновник незаконно приобрел право собственности на восемь земельных участков на территории возглавляемого им поселения.

В дальнейшем двое знакомых главы находили людей, которые могли получить земли без торгов. Чиновник готовил документы о переходе прав на земельные участки. А третий помощник главы поселения делал липовые документы, по которым якобы на землях уже стояли дома. После этого зарегистрировать права собственности на несуществующие объекты недвижимости не составляло труда.

Таким образом Аксайскому району причинили ущерб на сумму 33 миллиона рублей.