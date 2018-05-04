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Участника разбойного нападения экстрадировали из Польши
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Участника разбойного нападения экстрадировали из Польши 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 46 минут назад
«Сорокалетнего уроженца Смоленской области, обвиняемого в совершении разбойного нападения в составе группы лиц, совершенного в сентябре 2001 года на территории Брянской области, экстрадировали из Польши.
Фигурант был объявлен в международный розыск на основании запроса УМВД России по Смоленской области и в январе т.г. задержан на территории Польской Республики.
Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России мужчина доставлен в Москву», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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