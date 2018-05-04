Участника разбойного нападения экстрадировали из Польши 

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

В Кемеровской области вынесен приговор создательнице фиктивных интернет-магазинов, обманувшей жителей семи регионов России

Томские полицейские установили подозреваемого в хищении более 300 тысяч рублей