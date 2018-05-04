Ещё
Китай вернул из Южной Кореи пять подозреваемых в коррупции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У России появится серьезный конкурент по газу
У России появится серьезный конкурент по газу

Китай вернул из Южной Кореи пять подозреваемых в коррупции 

РИА Новости 48 минут назад
ПЕКИН, 4 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы Китая впервые вернули из Южной Кореи пятерых подозреваемых в рамках правительственной операции по розыску беглых коррупционеров «Охота на лис», говорится в заявлении министерства общественной безопасности Китая.
Ведомство отметило, что этот случай стал примером успешного международного сотрудничества между правоохранительными ведомствами разных стран в сфере борьбы с экономическими преступниками. Также отмечается оперативность работы представителей двух стран: 1 мая суд в Южной Корее одобрил передачу пятерых подозреваемых в экономических преступлениях китайской стороне, а уже 4 мая все они были возвращены на родину, где их ожидает дальнейшее расследование.
Сообщается, что с января 2012 года пятеро подозреваемых, используя различные мошеннические схемы, в результате смогли незаконно нажить 140 миллионов юаней (22 миллиона долларов). После того, как их преступная деятельность была раскрыта, им удалось бежать в Южную Корею.
В декабре 2016 года прокуратура китайской провинции Хэнань выдала ордер на арест пяти подозреваемых в связи с обвинениями в незаконном получении государственных средств. Позже китайская сторона по дипломатическим каналам запросила у Сеула экстрадиции, предоставив неопровержимые доказательства их вины в июне прошлого года.
Полиция Южной Кореи смогла задержать китайских граждан в феврале этого года, и после выполнения всех требуемых юридических процедур, они были переданы Китаю.
РИА Новости: последние новости
Защита осужденной во Вьетнаме россиянки подумает об апелляции СМИ: СБУ проводит обыски в отделах полиции Запорожья Суд вынес приговор троим фигурантам дела о растрате на Восточном
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов164
Пекин уступает под напором Трампа152
Силуанов рассказал о пользе нового налога155
«Белые каски» больше не нужны Западу32
Стали известны подробности смерти Сакина6
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение