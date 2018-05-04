Китай вернул из Южной Кореи пять подозреваемых в коррупции

ПЕКИН, 4 мая — РИА Новости . Правоохранительные органы Китая впервые вернули из Южной Кореи пятерых подозреваемых в рамках правительственной операции по розыску беглых коррупционеров «Охота на лис», говорится в заявлении министерства общественной безопасности Китая.

Ведомство отметило, что этот случай стал примером успешного международного сотрудничества между правоохранительными ведомствами разных стран в сфере борьбы с экономическими преступниками. Также отмечается оперативность работы представителей двух стран: 1 мая суд в Южной Корее одобрил передачу пятерых подозреваемых в экономических преступлениях китайской стороне, а уже 4 мая все они были возвращены на родину, где их ожидает дальнейшее расследование.

Сообщается, что с января 2012 года пятеро подозреваемых, используя различные мошеннические схемы, в результате смогли незаконно нажить 140 миллионов юаней (22 миллиона долларов). После того, как их преступная деятельность была раскрыта, им удалось бежать в Южную Корею.

В декабре 2016 года прокуратура китайской провинции Хэнань выдала ордер на арест пяти подозреваемых в связи с обвинениями в незаконном получении государственных средств. Позже китайская сторона по дипломатическим каналам запросила у Сеула экстрадиции, предоставив неопровержимые доказательства их вины в июне прошлого года.

Полиция Южной Кореи смогла задержать китайских граждан в феврале этого года, и после выполнения всех требуемых юридических процедур, они были переданы Китаю.