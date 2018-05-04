Ещё
Националисты заявили о задержании в Киеве бразильца, воевавшего за ДНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У России появится серьезный конкурент по газу
У России появится серьезный конкурент по газу

Националисты заявили о задержании в Киеве бразильца, воевавшего за ДНР 

РИА Новости 56 минут назад
КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Члены украинской националистической партии «Национальный корпус», созданной на базе нацбатальона «Азов» (против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела) заявили, что задержали в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который ранее был осужден на Украине по обвинению в участии в боях на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Лусварги был задержан украинскими правоохранителями в октябре 2016 года в аэропорту «Борисполь», сразу после его прибытия на Украину. Печерский районный суд Киева приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в боях на стороне ДНР. Позднее приговор был отменен из-за процессуальных нарушений, Лусварги был освобожден.
Как следует из трансляции, которую ведет партия на своей странице в Facebook, несколько десятков националистов задержали в Киеве Лусварги и привели к зданию Службы безопасности Украины (СБУ). Националисты заявили, что «сепаратист не должен быть на воле».
Националисты передали Лусварги сотрудникам СБ Украины, а те пообещали провести следственные действия и выяснить обстоятельства его пребывания в Киеве и его причастности к сотрудничеству с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Сам Лусварги заявил, что после того, как его приговор был отменен, он жил в монастыре в Киеве и в пятницу отправился в посольство Бразилии. Он также сказал, что не поддерживает контактов с ополченцами.
РИА Новости: последние новости
Защита осужденной во Вьетнаме россиянки подумает об апелляции СМИ: СБУ проводит обыски в отделах полиции Запорожья Суд вынес приговор троим фигурантам дела о растрате на Восточном
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов174
У России появится серьезный конкурент по газу47
Силуанов рассказал о пользе нового налога179
Пекин уступает под напором Трампа152
Стали известны подробности смерти Сакина6
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение