Националисты заявили о задержании в Киеве бразильца, воевавшего за ДНР

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости . Члены украинской националистической партии «Национальный корпус», созданной на базе нацбатальона «Азов» (против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела) заявили, что задержали в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который ранее был осужден на Украине по обвинению в участии в боях на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Лусварги был задержан украинскими правоохранителями в октябре 2016 года в аэропорту «Борисполь», сразу после его прибытия на Украину. Печерский районный суд Киева приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в боях на стороне ДНР. Позднее приговор был отменен из-за процессуальных нарушений, Лусварги был освобожден.

Как следует из трансляции, которую ведет партия на своей странице в Facebook, несколько десятков националистов задержали в Киеве Лусварги и привели к зданию Службы безопасности Украины (СБУ). Националисты заявили, что «сепаратист не должен быть на воле».

Националисты передали Лусварги сотрудникам СБ Украины, а те пообещали провести следственные действия и выяснить обстоятельства его пребывания в Киеве и его причастности к сотрудничеству с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Сам Лусварги заявил, что после того, как его приговор был отменен, он жил в монастыре в Киеве и в пятницу отправился в посольство Бразилии. Он также сказал, что не поддерживает контактов с ополченцами.