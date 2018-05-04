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Дело экс-замглавы Росрезерва в СФО о взятках на сумму 116 млн рублей передали в суд
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Дело экс-замглавы Росрезерва в СФО о взятках на сумму 116 млн рублей передали в суд 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о получении взяток на 116 млн рублей бывшим замглавы управления Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Илгизом Гарифуллиным направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"Пятым следственным управлением Главного следственного управления СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя руководителя Управления федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу Илгиза Гарифуллина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере"), ч. 1 ст. 291.2 ("Мелкое взяточничество") УК РФ, а также Станислава Кабанячего в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере")", — сообщили в СК.
По версии следствия, Гарифуллин в период 2014-2016 годов девять раз получал взятки от двух предпринимателей из Новосибирска и Красноярска на общую сумму 116,2 млн рублей за содействие в выигрышах в закрытых конкурсах на право заключения договоров купли-продажи материальных ценностей из государственного мобилизационного резерва. В 2015 году Илгиз Гарифуллин получил взятку от Станислава Кабанячего в виде нового автомобиля Porcshe Cayenne стоимостью более 6,1 млн рублей за содействие в выигрышах в шести закрытых конкурсах и последующем заключении договоров купли-продажи, а также за общее покровительство ему. Кроме того, в 2016 году Гарифуллин получил две взятки от предпринимателя из Новосибирска в виде выдачи врачом медцентра листков нетрудоспособности.
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