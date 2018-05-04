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В Ярославле ФСБ задержала пятерых членов ИГ, готовивших теракты в РФ
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В Ярославле ФСБ задержала пятерых членов ИГ, готовивших теракты в РФ 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В Ярославле возбудили уголовные дела в отношении пятерых задержанных членов террористической группировки.
Ранее Sobesednik.ru писал, что Росгвардия предупредила атомные электростанции Ленобласти о возможном теракте перед инаугурацией Владимира Путина.
Как передает РИА «Новости», в пятницу, 4 мая, сотрудники ФСБ сообщили о задержании в Ярославле пятерых членов группировки ИГИЛ [также ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru].
В ведомстве подчеркнули, что задержанные планировали теракты на российские объекты. При этом координация подготовки атак осуществлялась в том числе из-за рубежа.
По данным агентства, при обыске у членов ИГ были изъяты арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.
Ранее агентство также сообщало о ликвидации двух лидеров религиозно-экстремистской ячейки на Ставрополье, при обыске штаб-квартиры которых была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ.
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