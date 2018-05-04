В Ярославле ФСБ задержала пятерых членов ИГ, готовивших теракты в РФ

Ярославле возбудили уголовные дела в отношении пятерых задержанных членов террористической группировки.

Как передает РИА «Новости», в пятницу, 4 мая, сотрудники ФСБ сообщили о задержании в Ярославле пятерых членов группировки ИГИЛ [также ИГ , «Исламское государство» — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru].

В ведомстве подчеркнули, что задержанные планировали теракты на российские объекты. При этом координация подготовки атак осуществлялась в том числе из-за рубежа.

По данным агентства, при обыске у членов ИГ были изъяты арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.