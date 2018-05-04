СК начал проверку по факту смерти арестанта в московском СИЗО «Водник»

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Следственный комитет начал проверку по факту смерти следственно-арестованного, обвиняемого в убийстве, в столичном СИЗО «Водник». Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве проводится доследственная проверка по факту обнаружения в камере СИЗО-5 УФСИН России по Москве тела мужчины 1985 года рождения, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ ("Убийство")", — сообщила Иванова.

По ее словам, на теле мужчины не обнаружено признаков насильственной смерти. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поступил в СИЗО 7 марта. В начале марта на Ташкентской улице в Москве он нанес множественные ножевые ранения женщине, от которых она скончалась. «Он состоял на учете как склонный к суициду и членовредительству. Кроме того, мужчина был ранее судим за хранение наркотиков», — сказал собеседник агентства.