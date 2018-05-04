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Суд рассмотрит дело о заказном убийстве в Набережных Челнах
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Суд рассмотрит дело о заказном убийстве в Набережных Челнах 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение в отношении троих мужчин, обвиняемых в заказном убийстве. Следствие считает, что один из мужчин в период с января 2016 года по август 2017 года планировал расправиться со своей сестрой, чтобы завладеть наследуемой квартирой в Набережных Челнах. Организатор убийства работал в ЧОПе. Он предложил своему 47-летнему коллеге участвовать в убийстве, обещал заплатить 100 тысяч рублей. Последний отказался, тогда организатор преступления попросил его стать посредником в поиске киллера. В качестве награды за труды обещал 50 тысяч рублей. В случае отказа обвиняемый угрожал уволить коллегу, рассказав об употреблении им наркотиков. Последний согласился помочь и предложил совершить убийство своему приятелю. 11 августа 2017 года сообщники получили ключи от подъезда жертвы. Всю ночь жертву караулили, а к утру, когда она открыла дверь, напали. Женщину ударили ножом, а затем задушили. После убийства сообщники скрылись с места преступления и получили вознаграждение от заказчика. В ходе следствия исполнители признали свою вину, но затем отказались от показаний. Заказчик убийства отрицал причастность с самого начала. Все находятся под стражей в ожидании приговора суда, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ. Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.
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