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Задержан директор фирмы-поставщика для нужд космодрома «Восточный»
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Задержан директор фирмы-поставщика для нужд космодрома «Восточный» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В Москве задержан генеральный директор компании «Строймонолит-14» Олег Щуров. Он подозревается в мошенничестве.
Как стало известно «КВ», арест Щурова санкционирован Тверским судом Москвы. Подробности преступления, в котором подозревают бизнесмена, не сообщаются. Однако Интернет пестит отрицательными отзывами на компанию — якобы фирма постоянно задерживает выплаты партнерам. Кстати, не так давно двое сотрудников «Строймонолит-14» были осуждены Нагатинским судом Москвы в связи с несчастным случаем на одном из объектов компании.
Не исключено, что задержание Щурова косвенно связано с многочисленными скандалами вокруг строительства космодрома «Восточный». Издание РБК сообщало, что «Строймонолит-14» в 2014 году как единственный поставщик получило заказы от Спецстроя, связанные с космодромом «Восточный» на сумму 656 млн рублей.
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