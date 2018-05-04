Задержан директор фирмы-поставщика для нужд космодрома «Восточный»

Москве задержан генеральный директор компании «Строймонолит-14» Олег Щуров. Он подозревается в мошенничестве.

Как стало известно «КВ», арест Щурова санкционирован Тверским судом Москвы. Подробности преступления, в котором подозревают бизнесмена, не сообщаются. Однако Интернет пестит отрицательными отзывами на компанию — якобы фирма постоянно задерживает выплаты партнерам. Кстати, не так давно двое сотрудников «Строймонолит-14» были осуждены Нагатинским судом Москвы в связи с несчастным случаем на одном из объектов компании.

Не исключено, что задержание Щурова косвенно связано с многочисленными скандалами вокруг строительства космодрома «Восточный». Издание РБК сообщало, что «Строймонолит-14» в 2014 году как единственный поставщик получило заказы от Спецстроя , связанные с космодромом «Восточный» на сумму 656 млн рублей.

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