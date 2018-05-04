Таганрожец получил семь лет колонии за попытку убийства жены 

Житель Таганрога получил семь лет колонии за попытку убийства жены, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Установлено, что мужчина в ходе ссоры с женой нанес ей множественные ножевые ранения.
Потерпевшая выжила, так как ей своевременно была оказана медицинская помощь.
Таганрожец признал свою вину в преступлении частично, заявив, что не собирался убивать супругу, а ножевые удары нанес в состоянии аффекта в связи с ее желанием развестись с ним.
Суд признал приговорил мужчину к семи годам колонии строгого режима. Осужденный не согласился с судебным решением и обжаловал его. Однако 3 мая апелляционная инстанция Ростовского областного суда оставила приговор без изменения.