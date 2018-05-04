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ФСБ схватила игиловцев, которыми управляли из-за рубежа посредством Telegram
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ФСБ схватила игиловцев, которыми управляли из-за рубежа посредством Telegram 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
ФСБ России сообщила о задержании в Ярославле пятерых членов ячейки террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Задержанные планировали теракты в российских регионах, передает ТАСС.
Подготовку терактов координировали из-за границы в закрытых сообществах мессенджера Telegram. У задержанных изъяли арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых вещество, огнестрельного оружия и боеприпасов. Возбуждено уголовное дело.
Террористов задержали 3-4 мая, их личности пока не разглашаются в интересах следствия.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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