ФСБ схватила игиловцев, которыми управляли из-за рубежа посредством Telegram

Подготовку терактов координировали из-за границы в закрытых сообществах мессенджера Telegram. У задержанных изъяли арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых вещество, огнестрельного оружия и боеприпасов. Возбуждено уголовное дело.

Террористов задержали 3-4 мая, их личности пока не разглашаются в интересах следствия.