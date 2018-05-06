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Мычащее преступление. Тюменец угнал из Зауралья стадо коров
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Мычащее преступление. Тюменец угнал из Зауралья стадо коров 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Это необычное преступление произошло почти 2 года года назад в Белозерском районе Зауралья. Житель Тюменской области, 37-летний мужчина решил подзаработать за счет нескольких жителей села Романовское Белозерского района. Мнимый пастух перегнал с местного пастбища в соседнее село Упоровского района Тюменской области 24 коровы. После перегона, мужчина продал скот местному жителю всего за 200 тысяч рублей. По сегодняшним ценам это довольно дешево. В среднем цена одной живой дойной коровы от 40 до 100 тысяч рублей. Потерпевшие же оценили стадо в 1,1 млн рублей.
Найти Буренок удалось стражам порядка из полицейского отдела «Белозерское». Продавец рогатого стада уже предстал перед судом. Белозерский районный суд признал его виновным и приговорил к 3 годам и 8 месяцам колонии общего режима. А еще мужчине предстоит выплатить потерпевшим полагающийся миллион ущерба.
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