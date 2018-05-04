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Полицейские Щукина пресекли попытку распространения наркотиков
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Полицейские Щукина пресекли попытку распространения наркотиков 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
По подозрению в приобретении и хранении запрещенных препаратов в Щукине задержан мужчина. Об этом сообщил источник в УВД СЗАО.
— В ходе личного досмотра на улице Народного Ополчения у ранее не судимого 44-летнего безработного из Северного административного округа был обнаружен и изъят пакет, в котором находилась высушенная трава. Согласно исследованиям, данное вещество оказалось наркотиком — марихуаной, — уточнил источник.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в значительном размере». (ск)
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