Полицейские Щукина пресекли попытку распространения наркотиков

По подозрению в приобретении и хранении запрещенных препаратов в Щукине задержан мужчина. Об этом сообщил источник в УВД СЗАО.

— В ходе личного досмотра на улице Народного Ополчения у ранее не судимого 44-летнего безработного из Северного административного округа был обнаружен и изъят пакет, в котором находилась высушенная трава. Согласно исследованиям, данное вещество оказалось наркотиком — марихуаной, — уточнил источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в значительном размере». (ск)