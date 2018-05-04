В Ярославле задержали пятерых членов ИГ, планировавших теракты

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 3-4 мая 2018 года в городе Ярославле задержаны 5 членов террористической ячейки МТО «ИГИЛ», планировавшие совершение террористических актов на территории ряда субъектов Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что координация подготовки к осуществлению терактов велась в том числе из-за рубежа. У задержанных изъяли арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, боеприпасов и огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала готовящую теракты в Москве группировку ИГ.

"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.