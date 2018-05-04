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В Ярославле задержали пятерых членов ИГ, планировавших теракты
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В Ярославле задержали пятерых членов ИГ, планировавших теракты 

Газета.Ru 26 минут назад
В Ярославле 3-4 мая задержали пятерых членов террористической группировки «Исламское государство», планировавших теракты в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 3-4 мая 2018 года в городе Ярославле задержаны 5 членов террористической ячейки МТО «ИГИЛ», планировавшие совершение террористических актов на территории ряда субъектов Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что координация подготовки к осуществлению терактов велась в том числе из-за рубежа. У задержанных изъяли арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, боеприпасов и огнестрельного оружия.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала готовящую теракты в Москве группировку ИГ.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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