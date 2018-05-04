В Войковском задержали подозреваемых в грабеже

После совершения ограбления на Адмирала Макарова в отношении двух молодых людей возбудили уголовное дело. Оба злоумышленника — ранее судимый 23-летний москвич и 22-летняя жительница столицы — задержаны.

Как рассказали в УВД по Северному округу, об инциденте сообщил 22-летний студент, уточнив, что неизвестные напали на него, нанесли удары, похитили мобильный телефон и скрылись. Материальный ущерб составил 7,5 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». В отношении девушки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. (жм)