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Неизвестный сообщил о заминировании воронежской школы
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Неизвестный сообщил о заминировании воронежской школы 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
На место возможного ЧП выехали оперативные службы. Неизвестный позвонил в службу спасения 112 и сообщил о заминировании школы №90 на улице Героев Стратосферы в 15:20 пятницы, 4 мая. На место возможного ЧП выехали оперативные службы. Была ли эвакуация, не сообщается. «Вести-Воронеж» следят за развитием событий. Ложное сообщение о бомбе чревато уголовным делом по ст. 207 УК РФ. Если человек позвонил из хулиганских побуждений, ему грозит крупный штраф — до 500 тыс. рублей, принудительные работы или ограничение свободы на срок до 3 лет.
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