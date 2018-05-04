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Таксиста отправят в тюрьму за отравление пассажира в Приморье
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Таксиста отправят в тюрьму за отравление пассажира в Приморье 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Приморском крае осудили водителя такси, который в декабре 2014 года отравил и ограбил пассажира. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу прокуратуры Приморья.
Водитель такси в поселке Славянка подсыпал в алкоголь сильнодействующее вещество и предложил клиенту выпить. Дождавшись, когда он потеряет сознание, таксист украл его личные вещи и деньги на общую сумму более 135 тысяч рублей. Впоследствии выяснилось, что обвиняемый подсыпал в алкоголь смертельную дозу вещества.
Подсудимого признали виновным в ограблении и убийстве человека по неосторожности. Суд назначил ему 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Таксист застрелил из охотничьего ружья водителя ВАЗ 2110
из-за  парковочного места в поселке Пролетарий Новгородской области. Против мужчины возбудили уголовное дело.
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