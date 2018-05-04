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За избиение жителя пос. Волжский уголовное дело возбудили на участкового
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За избиение жителя пос. Волжский уголовное дело возбудили на участкового 

Волга Ньюс 2 часа назад
Стража порядка подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия — п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Как сообщили в надзорном ведомстве, следствие установило, что 21 марта сотрудник полиции, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, пришел к гражданину в дом в пос. Волжский Красноярского района, где при свидетеле нанес ему некие телесные повреждения. О каких конкретно травмах идет речь, не сообщается.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
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