За избиение жителя пос. Волжский уголовное дело возбудили на участкового 

Стража порядка подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия — п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Как сообщили в надзорном ведомстве, следствие установило, что 21 марта сотрудник полиции, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, пришел к гражданину в дом в пос. Волжский Красноярского района, где при свидетеле нанес ему некие телесные повреждения. О каких конкретно травмах идет речь, не сообщается.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.