«Не украл, а взял покататься». Почему падает раскрываемость угонов

«Без цели хищения»

Петербург и Ленинградская область традиционно лидируют по таким преступлениям. При этом статистика показывает, что раскрытие хищений авто в городе ежегодно падает: в прошлом году она составила всего 5,1%. В период с 1 октября 2017-го по 20 апреля 2018 года в Северной столице исчезло 12 973 машины!

Несмотря на то, что ежегодно в России к уголовной ответственности за угоны привлекаются около 21 тысячи человек, только треть из них получают реальные сроки. Остальные, как правило, отделываются условными или штрафами.

Причина этого в том, что к злоумышленникам применяется наказание по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Что это значит? Предположим, сотрудник ГИБДД останавливает авто, за рулём которого опытный злоумышленник. Тому достаточно сказать, что он взял машину просто покататься, и его дело будет квалифицировано в суде как угон.

Для справки: угон авто — это завладение машиной без умысла разобрать или продать её. Кража — это угон с целью последующей продажи.

— Для того чтобы кража считалась раскрытой, полиции нужно поймать человека не просто в дороге, а в момент перебивания номеров или когда угонщик её где-то прячет, — говорит адвокат Михаил Жилин. — Очевидно, что сделать это крайне проблематично, поэтому стражи порядка не любят заниматься подобными преступлениями. Автомобили если и находят, то не с помощью не правоохранительных органов , а волонтёров, которые активно работают в городе на Неве.

По мнению петербургских парламентариев, исключение из Уголовного кодекса «мягкой» статьи за угон позволит значительно снизить количество хищений транспорта. Депутаты хотят добиться, чтобы аргумент угонщика: «взял покататься» уже не освобождал от серьёзной ответственности.

Кто «крышует» злоумышленников?

Другая проблема — когда преступники работают в связке с полицией. Так, в январе в Петербурге были задержаны двое высокопоставленных сотрудников МВД за то, что «крышевали» угонщиков элитных автомобилей.

Грузии. — Да, связка сотрудников органов и банд порой присутствует — есть доказанные преступления, — рассказал адвокат, специализирующийся на помощи автовладельцам, Владимир Гарнин. — Но число угонов по России растёт ежегодно уже более десяти лет по другой причине. Захват авто стал самым выгодным имущественным преступлением. Уже налажены схемы-каналы сбыта. К примеру, отечественные авто идут на запчасти, японские находят новых хозяев после перебивки, а элитный сегмент зачастую всплывает в кавказских республиках. И даже на «дальнем» Кавказе — в Азербайджане

По мнению эксперта, вопрос угонов должен стать сейчас для правоохранительных органов приоритетным:

— Если «угонные» управления полиции не справляются с потоком краж, то надо их усиливать. Это важно, потому что страдают граждане, которые долго копили на авто, брали его в кредит — государство должно защитить их права.