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Крупный саратовский чиновник проворовался
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Крупный саратовский чиновник проворовался 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Бывшему главе администрации Советского района предъявлено обвинение по двум статьям.
Экс-чиновник получил уголовную статью за взятку в крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями.
— В период с февраля 2016 года по апрель 2017 года глава администрации одного из муниципальных образований Советского района, в различных местах на территории Энгельса, Энгельсского района, а также Советского района неоднократно получал деньги от директора одной из компаний общей суммой 386 тысяч рублей, — рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс службе СУ СКР региона.
Такое щедрое вознаграждение предназначалось за заключение договоров между администрацией муниципального образования и упомянутой компанией на осуществление строительных и демонтажных работ. А также за перечисление денежных средств по данным контрактам из местного бюджета в адрес той же фирмы.
Помимо этого обвиняемый получал взятки за подписание актов выполненных работ. Хотя сами работы при этом не были выполнены.
Чиновник вину признал в полном объеме. Наказание проворовавшемуся главе вынесет в ближайшее время суд. А пока на его машину наложен арест на сумму 200 000 рублей.
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