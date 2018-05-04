Крупный саратовский чиновник проворовался

Бывшему главе администрации Советского района предъявлено обвинение по двум статьям.

Экс-чиновник получил уголовную статью за взятку в крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями.

— В период с февраля 2016 года по апрель 2017 года глава администрации одного из муниципальных образований Советского района, в различных местах на территории Энгельса, Энгельсского района, а также Советского района неоднократно получал деньги от директора одной из компаний общей суммой 386 тысяч рублей, — рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс службе СУ СКР региона.

Такое щедрое вознаграждение предназначалось за заключение договоров между администрацией муниципального образования и упомянутой компанией на осуществление строительных и демонтажных работ. А также за перечисление денежных средств по данным контрактам из местного бюджета в адрес той же фирмы.

Помимо этого обвиняемый получал взятки за подписание актов выполненных работ. Хотя сами работы при этом не были выполнены.

Чиновник вину признал в полном объеме. Наказание проворовавшемуся главе вынесет в ближайшее время суд. А пока на его машину наложен арест на сумму 200 000 рублей.