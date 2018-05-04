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В Австрии задержали трех выходцев из Ирака по подозрению в членстве в ИГ*
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В Австрии задержали трех выходцев из Ирака по подозрению в членстве в ИГ* 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Австрийский спецназ задержал трех предполагаемых членов террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в австрийском городе Юденбург (земля Штирия), сообщает газета Kronen Zeitung.
Отмечается, что бойцы спецподразделения «Кобра» провели обыски в общежитии для беженцев в четверг вечером. В ходе операции задержаны трое выходцев из Ирака. По данным газеты, возраст подозреваемых около 20 лет, все они прибыли в Австрию в качестве беженцев.
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, проводится расследование.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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