В Ивановской области осудили чиновника за злоупотребление полномочиями

ВОРОНЕЖ, 4 мая — РИА Новости . Суд приговорил бывшего главу администрации района в Ивановской области Сергея Жубаркина к 4 годам колонии за аферу с землей с использованием инвалидов, ущерб от которой оценивался в более чем 15 миллионов рублей, сообщила в пятницу прокуратура региона.

Как установил суд, в 2012-2013 годах должностными лицами администрации Ивановского района приняты незаконные решения о предоставлении в аренду 14 земельных участков, расположенных, в том числе, на берегу Уводьского водохранилища, для строительства жилья для инвалидов, которые в действительности в нем не нуждались.

"После заключения договоров аренды индивидуальный предприниматель, входящий в состав организованной группы, обеспечивал оформление прав по договорам аренды на иных лиц, не являющихся инвалидами. Документы на 15-й участок уже были подготовлены, но не до конца произведены действия по оформлению его в аренду стороннему лицу, в связи с задержанием подозреваемых", — информирует надзорное ведомство.

По данным следствия, ущерб от земельной аферы муниципалитету превысил 15 миллионов рублей. Фигурантами уголовного дела стал бывший глава администрации Ивановского муниципального района Ивановской области Сергей Жубаркин, заместитель директора МКУ «Центр обеспечения функционирования Ивановского муниципального района Ивановской области» Равшан Сатарова и индивидуальный предприниматель Юрий Володин.

"Сегодня, 4 мая 2018 года, приговором Ленинского районного суда Иваново бывший глава администрации Ивановского района Сергей Жубаркин признан виновным в совершении 15 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 35, ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и осужден к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима ", — говорится в сообщении.

Предприниматель Володин был признан виновным в совершении восьми преступлений и осужден на 2,5 года колонии общего режима, а Сатаров за подделку документа получил год ограничения свободы с освобождением от наказания в связи с истечением срока давности.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.