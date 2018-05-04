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В Карачаево-Черкесии направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности и обналичке более 2,5 млрд рублей
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В Карачаево-Черкесии направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности и обналичке более 2,5 млрд рублей 

Банки.ру 39 минут назад
Жители Карачаево-Черкесии предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность и обналичивание более 2,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Трое членов организованной группы обвиняются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, злоумышленники осуществляли банковские операции без регистрации, то есть обналичивали и инкассировали денежные средства.
«Всего с января 2013 года по май 2016 года соучастники через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в различных банках на территории городов Черкесска и Ставрополя, обналичили денежные средства в размере более 2,5 миллиарда рублей. При этом члены организованной группы извлекли доход в виде комиссии на общую сумму свыше 112,5 миллионов рублей», — говорится в релизе.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Черкесский городской суд, заключили в ведомстве.
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