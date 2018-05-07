В Алтайском крае рассмотрят дело о мошенничестве с 45 пострадавшими

Уголовное дело о мошенничестве в составе организованной группы рассмотрят в Алтайском крае

Перед судом предстанет 39-летняя жительница Самарской области и ее 33-летний знакомый. По версии следствия, в 2016 году члены ОПГ с помощью специального мобильного приложения рассылали на номера жителей Воронежской, Ростовский и Липецкой областей сообщения о якобы возникших проблемах с банковскими картами. Жители перезванивали по указанным номерам для «решения проблемы» и следовали инструкциям мошенников.

В результате 41 человек лишился денег на общую сумму 1,2 млн руб. Хищение у 4 граждан удалось предотвратить в связи с блокировкой банком операций по счетам.