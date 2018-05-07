Ещё
В Алтайском крае рассмотрят дело о мошенничестве с 45 пострадавшими
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Алтайском крае рассмотрят дело о мошенничестве с 45 пострадавшими 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Уголовное дело о мошенничестве в составе организованной группы рассмотрят в Алтайском крае.
Перед судом предстанет 39-летняя жительница Самарской области и ее 33-летний знакомый. По версии следствия, в 2016 году члены ОПГ с помощью специального мобильного приложения рассылали на номера жителей Воронежской, Ростовский и Липецкой областей сообщения о якобы возникших проблемах с банковскими картами. Жители перезванивали по указанным номерам для «решения проблемы» и следовали инструкциям мошенников.
В результате 41 человек лишился денег на общую сумму 1,2 млн руб. Хищение у 4 граждан удалось предотвратить в связи с блокировкой банком операций по счетам.
АиФ — Алтай: последние новости
Следователи назвали причину смерти мужчины, найденного на улице в Барнауле Уголовное дело возбудили после обрушения потолка в бассейне Бийска В Косихе при пожаре жилого дома погибло пять человек?
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей325
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой841
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика8
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой12
Видео
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
00:48
«Терминаторы» показали в действии
Армия Оружие
04:55
Хабенский устроил перепалку с журналисткой
Шоу-бизнес
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение