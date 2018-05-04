Дело о хищении 1,2 млн рублей с банковских счетов направлено в суд Алтайского края

По версии следствия, в 2016 году жительница Самарской области создала и возглавила организованную группу, в которую вошли ее знакомый и еще один человек (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство).

«С декабря 2016 по февраль 2017 годов из различных регионов России — Ростовской, Воронежской и Липецкой областей (используя специальное программное обеспечение) — на мобильные телефоны граждан поступали ложные сообщения о возникших проблемах с банковскими картами. Для их устранения гражданам предлагалось перезвонить в Самарскую область, где сообщить личные данные о счетах, картах, паролях к ним и другой конфиденциальной информации с целью якобы предотвращения хищения денежных средств», — отмечается в релизе.

В результате мошенничества со счетов 41 потерпевшего было списано свыше 1,2 млн рублей. Хищение средств со счетов еще четырех граждан удалось предотвратить — банк заблокировал эти операции, добавили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Михайловский районный суд.