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Дело о хищении 1,2 млн рублей с банковских счетов направлено в суд Алтайского края
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Дело о хищении 1,2 млн рублей с банковских счетов направлено в суд Алтайского края 

Банки.ру 1 час назад
По версии следствия, в 2016 году жительница Самарской области создала и возглавила организованную группу, в которую вошли ее знакомый и еще один человек (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство).
«С декабря 2016 по февраль 2017 годов из различных регионов России — Ростовской, Воронежской и Липецкой областей (используя специальное программное обеспечение) — на мобильные телефоны граждан поступали ложные сообщения о возникших проблемах с банковскими картами. Для их устранения гражданам предлагалось перезвонить в Самарскую область, где сообщить личные данные о счетах, картах, паролях к ним и другой конфиденциальной информации с целью якобы предотвращения хищения денежных средств», — отмечается в релизе.
В результате мошенничества со счетов 41 потерпевшего было списано свыше 1,2 млн рублей. Хищение средств со счетов еще четырех граждан удалось предотвратить — банк заблокировал эти операции, добавили в ведомстве.
Уголовное дело направлено в Михайловский районный суд.
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