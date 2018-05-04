Полицейского начальника из Подмосковья задержали за взятку

Взятку в размере четырех миллионов рублей начальник получил от представителя коммерсанта за решение вопроса о невозбуждении уголовного дела.

Для установления всех обстоятельств произошедшего назначено проведение служебной проверки.

По ее результатам полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством. Сообщается, что к дисциплинарной ответственности будут привлечены также его непосредственные руководители.

Начальника дежурной части МУ МВД России «Пушкинское» нашли мертвым в собственном доме. На трупе мужчины полицейские обнаружили с огнестрельное ранение. Рядом с погибшим находилось принадлежащее ему ружье «Сайга».