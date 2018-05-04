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Полицейского начальника из Подмосковья задержали за взятку
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Полицейского начальника из Подмосковья задержали за взятку 

360tv.ru 1 час назад
Сотрудники УСБ ГУ МВД России по Московской области совместно с УФСБ России по Москве и Московской области выявили факт получения взятки начальником Следственного управления отдела полиции «Пушкинское». Об этом сообщили в пресс‐службе подмосковного главка.
Взятку в размере четырех миллионов рублей начальник получил от представителя коммерсанта за решение вопроса о невозбуждении уголовного дела.
Для установления всех обстоятельств произошедшего назначено проведение служебной проверки.
По ее результатам полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством. Сообщается, что к дисциплинарной ответственности будут привлечены также его непосредственные руководители.
Начальника дежурной части МУ МВД России «Пушкинское» нашли мертвым в собственном доме. На трупе мужчины полицейские обнаружили с огнестрельное ранение. Рядом с погибшим находилось принадлежащее ему ружье «Сайга».
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