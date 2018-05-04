Уфимца приговорили к 19-ти годам колонии по пяти статьям уголовного кодекса

39-летнему жителю Уфы вынесли обвинительный приговор по пяти статьям уголовного кодекса: убийству, угону, краже, причинению средней тяжести вреда здоровью и уничтожению имущества. Об этом сообщает пресс-служба Следкома республики.

Следствие и суд установили, что 22 февраля 2015 года уфимец серьёзно избил своего 47-летнего знакомого, с которым распивал выпивал. Затем мужчина вспомнил, что другой знакомый рассказал его супруге об изменах и злоумышленник решил убить знакомого. После избиения 47-летнего собутыльника, пьяный мужчина пришел с топором домой к 62-летнему знакомому в и два раза ударил того по голове и туловищу. Пенсионер скончался на месте.

Башкирии. «Предполагая, что 51-летний друг хозяина обнаружит тело и сообщит правоохранителям, решил совершить и его убийство с целью скрыть совершенное преступление, нанеся несколько ударов топором по голове. Смерть 51-летнего мужчины наступила на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе СК

Перед тем как скрыться, злоумышленник поджёг дом. Ущерб составил 3,6 млн рублей.

Во время расследования дела также установлено, что обвиняемый в мае 2013 года украл из дома знакомого деньги и имущество более чем на 6 тысяч рублей. Кроме того, мужчина похитил ключи от автомобиля хозяина марки «Ниссан» PATHFINDER и уехал на нем в неизвестном направлении. Ночью вернул авто на прежнее место и скрылся.