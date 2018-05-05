Тюменец задушил свою мать ради 9 000 рублей

В ходе следствия установлено, 23 марта 2018 года в утреннее время 33-летний обвиняемый, приехал к своей 71-летней матери, в один из домов по улице Хохлова города Тюмени. В связи с тем, что обвиняемый вел антисоциальный образ жизни, между матерью и сыном произошла ссора. В ходе конфликта мужчина стал душить свою мать, вначале рукой, после чего накинув ей на шею веревку, продолжил душить до тех пор, пока не обнаружил, что женщина не подает признаков жизни. После совершения убийства обвиняемый с целью последующего сбыта вынес из дома матери телевизор, ноутбук, сотовый телефон и с места происшествия скрылся. Похищенные телевизор и ноутбук обвиняемый сдал в комиссионный магазин, получив за них 9 000 рублей.

«В рамках расследования уголовного дела следователем был назначен и проведен ряд судебных экспертиз, установлены и допрошены свидетели, выполнены иные следственные действия позволившие установить обстоятельства совершенных преступлений. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.