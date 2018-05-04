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В Зауралье осудили тюменца, воровавшего скот у зауральских селян
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В Зауралье осудили тюменца, воровавшего скот у зауральских селян 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Житель тюменской области массово похищал скот у зауральских крестьян. Преступная деятельность ненасытного тюменца остановлена сотрудниками полиции.
Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Курганской области, Белозерским районным судом региона вынесен приговор в отношении 37-летнего жителя Тюменской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).
Подсудимый в сентябре 2016 года с пастбища возле д. Романовское Белозерского района тайно похитил 24 коровы, перегнав их в одно из сел Упоровского района Тюменской области, где продал скот местному жителю за 200 тысяч рублей. Оптовая торговля по заниженной цене явно не отражала реальную стоимость скота, но это не смутило покупателя.
В результате действий подсудимого, потерпевшему причинен ущерб на сумму более 1,1 млн рублей. Местонахождение скота удалось установить спустя год благодаря проведенным сотрудниками ОМВД России «Белозерское» оперативно-розыскным мероприятиям. Далеко не всех животных удалось вернуть, всего — 2 коровы и 2 теленка — изъяты и возвращены законному владельцу.
Суд, согласился с позицией государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима с ограничением свободы на срок 1 год. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании с осужденного имущественного ущерба на сумму более 1 млн рублей. Приговор суда вступил в законную силу.
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