В Карелии осудят отца, бросившегося спавшего трехлетнего сына на пол

Скандалисту из Беломорска грозит до двух лет лишения свободы.

Следственный отдел по Беломорску завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в совершении насильственных действий, причинивших физическую боль сыну.

По информации Следственного комитета, ночью 13 марта обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой, где устроил скандал с женой. Во время перепалки мужчина взял из кроватки трехлетнего спавшего сына и бросил на пол. В результате ребенок ударился головой, получил телесные повреждения и физическую боль.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Наказание за преступление предусмотрено до 2 лет лишения свободы.