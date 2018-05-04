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В Карелии осудят отца, бросившегося спавшего трехлетнего сына на пол
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В Карелии осудят отца, бросившегося спавшего трехлетнего сына на пол 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Скандалисту из Беломорска грозит до двух лет лишения свободы.
Следственный отдел по Беломорску завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в совершении насильственных действий, причинивших физическую боль сыну.
По информации Следственного комитета, ночью 13 марта обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой, где устроил скандал с женой. Во время перепалки мужчина взял из кроватки трехлетнего спавшего сына и бросил на пол. В результате ребенок ударился головой, получил телесные повреждения и физическую боль.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Наказание за преступление предусмотрено до 2 лет лишения свободы.
По материалам: ptzgovorit.ru
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